Видео: Освобождение заложницы в читинском супермаркете

Неадекватный мужчина взял в заложники кассира одного из читинских супермаркетов вечером, 26 февраля. Злоумышленник угрожал ножом до смерти перепуганной женщине.

На кадрах записи с камер видеонаблюдения видно, как сотрудники Росгвардии сумели буквально на секунду отвлечь правонарушителя и моментально его обезвредить. Задержанного 31-летнего жителя села Шелопугино Забайкальского края передали полиции. Чем было вызвано агрессивное поведение мужчины не сообщается.

Сотруднице супермаркета вызвали скорую, но помощь медиков женщине не понадобилась. Она отделалась легким испугом.

Ранее Пятый канал сообщал, что вооруженный ножом ревнивец взял в заложники бывшую жену в новосибирском магазине. Мужчина требовал от экс-супруги назвать имя нового возлюбленного, угрожая расправой.