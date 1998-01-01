«Хорошо, что не убил»: Порошенко опозорился, сорвав шапку с жительницы Запорожья

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Пользователи обсуждают неоднозначный поступок лидера Незалежной.

Фото, видео: www.globallookpress.com, YouTube @Тетяна Висоцька

Президент Украины Петр Порошенко сорвал шапку с жительницы Запорожья и бросил ей в лицо. Это произошло во время визита в город в среду, 27 февраля. Ролик, на котором отчетливо видно неоднозначную выходку лидера Незалежной, разместила на YouTube журналист Татьяна Высоцкая.

На опубликованных кадрых видно, как Порошенко протискивается сквозь толпу, пожимая людям руки, и вдруг срывает головной убор с одной из женщин, а затем бросает его ей же в лицо.

Пользователи предположили, что такую реакцию у главы государства могла вызвать «нелицеприятная критика».

— Совсем нервы сдали перед выборами… — заявил один из них.

— Он хворает? — озадачился другой.

— Вот же неадекват. Настоящий мужчина! Гордимся им, ага, — съязвил еще один комментатор.

— Хорошо, что не убил. Женщине прям повезло. Гопник наш Петя, — добавил пользователь.

Также некоторые зрители ролика решили, что Петр Порошенко был пьян.

Ранее Пятый канал сообщал, что президент Украины обвинил Россию в новых кибератаках.

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Комментарии

Дмитрий 28 фев, 6:44 #

Чует каган Вальцман не ладное, вот и в неадеквате.

Сергей Масленников 28 фев, 9:36 #

быдло,барыга,дешевый торгаш

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