«Хорошо, что не убил»: Порошенко опозорился, сорвав шапку с жительницы Запорожья

Президент Украины Петр Порошенко сорвал шапку с жительницы Запорожья и бросил ей в лицо. Это произошло во время визита в город в среду, 27 февраля. Ролик, на котором отчетливо видно неоднозначную выходку лидера Незалежной, разместила на YouTube журналист Татьяна Высоцкая.

На опубликованных кадрых видно, как Порошенко протискивается сквозь толпу, пожимая людям руки, и вдруг срывает головной убор с одной из женщин, а затем бросает его ей же в лицо.

Пользователи предположили, что такую реакцию у главы государства могла вызвать «нелицеприятная критика».

— Совсем нервы сдали перед выборами… — заявил один из них.

— Он хворает? — озадачился другой.

— Вот же неадекват. Настоящий мужчина! Гордимся им, ага, — съязвил еще один комментатор.

— Хорошо, что не убил. Женщине прям повезло. Гопник наш Петя, — добавил пользователь.

Также некоторые зрители ролика решили, что Петр Порошенко был пьян.

Ранее Пятый канал сообщал, что президент Украины обвинил Россию в новых кибератаках.