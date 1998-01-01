Видео: Семь человек остаются в больницах после ДТП со «скорой» в Краснодаре

Семеро пострадавших в ДТП со «скорой» остаются в больницах Краснодара. Среди них двое детей. Одному мальчику два с половиной года, другому — всего 11 месяцев. Авария произошла в центре города. Карета «скорой» с включенными спецсигналами торопилась в больницу с пациентом. На перекрестке улиц Дзержинского и Стахановской ее снес внедорожник.

Водитель иномарки отделался ушибами, а вот всем остальным, включая врачей и пассажиров фольксвагена, понадобилась госпитализация. Владельца иномарки отправили на экспертизу.

Ранее Пятый канал серьезном ДТП с участием детской команды по борьбе в Казахстане.