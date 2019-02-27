Глупость: Стала известна причина чудовищного взрыва на ж/д вокзале в Каире

Ссора между двумя машинистами стала причиной трагедии на железнодорожном вокзале в Каире, в которой погибли 28 человек. Об этом сообщает ТАСС.

По словам генерального прокурора Египта Набиля Садека, машинисты тепловозов не поделили пути и вышли из кабин, чтобы выяснить отношения. Однако один из них забыл заблокировать электровоз. В результате локомотив начал движение и на полном ходу врезался в отбойник. Через несколько секунд взорвались топливные баки.

Также при взрыве пострадали более 50 человек. Россиян среди них нет.

В соцсетях местные жители принялись обвинять машиниста в глупости и безалаберности, из-за которых погибли невинные люди.

Ранее Пятый канал публиковал кадры с места трагедии, на которых видно, как люди горящие заживо люди пытаются потушить пламя. Министр транспорта страны Мустафа Мадбули после произошедшего сложил с себя полномочия.