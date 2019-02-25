Иосиф Пригожин не хочет встречаться с сыном от первого брака

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Продюсер шокирован «потребительским» отношением со стороны Дмитрия.

Фото: www.globallookpress.com

Сын Иосифа Пригожина от первого брака приехал в Москву, чтобы встретиться с отцом, однако продюсер отказал ему, пишет издание «Собеседник».

По словам Пригожина, он не виделся с Дмитрием почти три года, а сейчас он приехал только для того, чтобы обсудить некий бизнес-план и попросить деньги. Кроме того, продюсер был шокирован тем, что встретиться сын предлагал в компании отчима.

— У меня просто нет слов! Что здесь можно комментировать? Он мне предложил встретиться втроем — я, он и его отчим. Я должен встречаться с его отчимом, что ли? Зачем? — не понял Иосиф Пригожин.

Он отметил, что с радостью бы побеседовал с Дмитрием лично.

— Я не отказывал ему во встрече. Я сказал, что хочу встретиться с сыном, а не с предпринимателем. Он со мной не контактирует в последнее время вообще, — добавил продюсер.

Первой женой Иосифа Пригожина была домохозяйка Елена. В браке у супругов родились двое детей — Дмитрий и Даная. В 2001 году пара развелась. Дмитрию сейчас 30 лет. Он живет на Кавказе и занимается бизнесом.

Ранее Пятый канал сообщал, что продюсер поддержал слова лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича об идиотическом населении.

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