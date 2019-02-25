Иосиф Пригожин не хочет встречаться с сыном от первого брака

Сын Иосифа Пригожина от первого брака приехал в Москву, чтобы встретиться с отцом, однако продюсер отказал ему, пишет издание «Собеседник».
По словам Пригожина, он не виделся с Дмитрием почти три года, а сейчас он приехал только для того, чтобы обсудить некий бизнес-план и попросить деньги. Кроме того, продюсер был шокирован тем, что встретиться сын предлагал в компании отчима.
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Он отметил, что с радостью бы побеседовал с Дмитрием лично.
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Первой женой Иосифа Пригожина была домохозяйка Елена. В браке у супругов родились двое детей — Дмитрий и Даная. В 2001 году пара развелась. Дмитрию сейчас 30 лет. Он живет на Кавказе и занимается бизнесом.
Ранее Пятый канал сообщал, что продюсер поддержал слова лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича об идиотическом населении.