«Я не собираюсь сдаваться»: Елена Товстик продолжит бороться за детей

Елена Товстик продолжит бороться за детей

Экс-супруга бизнесмена Романа Товстика Елена все еще не может смириться с решением суда оставить детей предпринимателю. Новое заявление она сделала в своих социальных сетях.

Она напомнила, что Товстиком она прожила около 20 лет и делала все для семьи и детей.

«Я до сих пор нахожусь в страшном сне и не могу оправиться от решения суда. Я поняла, что Роман Товстик хочет стереть меня с лица земли. Сначала он бросил меня, выкинул из своей жизни как собаку», — отметила Елена.

По словам Товстик, кроме решения суда, не в ее пользу обернулись и подписание документов.

«Он все наше имущество вывез за границу, заставил подписать невыгодные мне документы. Мы все помним, как Роман воспевал на всю страну наши отношения. Вы можете убедиться, зайдя к нему на страницу в соцсетях. С уверенностью могу сказать, что наши дети знают, что такое счастье», — отметила женщина.

Товстик напомнила, что предприниматель на протяжении долгих лет хвалил ее материнские качества, якобы использовал образ семьи для продвижения своего бизнеса, а сейчас, когда это стало невыгодно, начал дискредитировать бывшую жену.

«Теперь он говорит, что я никакая мать. Вдумайтесь, как это вообще связано с правдой. Готовы ли дальше поддерживать его бизнес, покупать его продукцию? Готовы ли дальше помогать ему зарабатывать миллиарды на лицемерии?» — рассказала она.

Напомним, что бизнес Романа связан с продажей БАДов. В прошлом году компания показала невероятные показатели — выручка компании Товстика составила 20 млрд рублей.

Решение суда

По решению Пресненского районного суда все пятеро несовершеннолетних детей Романа и Елены Товстик остаются с отцом. Старший сын, 19-летний Андрей, может принять решение самостоятельно. Еще до суда сообщалось, что он переехал к бабушке и дедушке.

Год назад, в 2025 году Роман и Елена Товстик объявили о разводе — после 19 лет брака. Их союз был заключен в 2006 году, и за это время они стали многодетными родителями: на свет появились три сына и три дочери. Все дети носят имена на букву «А» — Андрей, Анна, Артем, Алиса, Агата и Артур.

Решение суда затрагивает исключительно вопрос определения места проживания детей. О лишении Елены родительских прав речь не идет.

При этом Товстик охарактеризовала как вынесенное решение как зверство. По словам многодетной матери, вердикт равносилен тому, как если бы детей отправили в детский дом или отдали постороннему человеку.

«Дети должны оставаться с мамой. Мама — это святое», — отмечала она в комментарии Super.ru.

Борьба за детей

Товстик заявила, что продолжит борьбу за своих детей, как бы ни было трудно. Она обратилась за помощью к своей аудитории.

«Я не собираюсь сдаваться, прошу у вас поддержки. Я являюсь примером матери, у которой хотят забрать детей. Я вынашивала шестерых детей, кормила их. У меня нет миллиардов, как у Романа. Но у меня есть то, что не купить за деньги — любовь к детям», — утверждает она.

По словам Елены, она боится больше не увидеться со своими несовершеннолетними детьми.

«Роман только на публике говорит о мире, по факту ему это не нужно. У него есть гражданства многих стран. Я не могу допустить, что больше не увижу детей. Я, скрепя сердцем, буду бороться до конца. Уверена, что Господь услышит меня», — заключила она.

Подписчики встали на сторону Елены, пожелав ей стойкости.

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