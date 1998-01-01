Минпромторг назвал вероятный ассортимент ларьков

Заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов рассказал RT, какие товары могут продавать в уличных торговых точках, если те вернутся на улицы российских городов.

На ларьки будут действовать все те же законы и правила, что и на прочие нестационарные торговые точки. Речь идет, в первую очередь, о товарах повседневного потребления: овощах, фруктах, мясе, хлебе, сладостях и прочем.

Относительно алкоголя и табака замминистра пояснил, что существующее законодательство запрещает их продажу в нестационарных торговых точках, ограничение сохранится и для ларьков.

Сейчас в Госдуму внесен законопроект о совершенствовании регулирования нестационарной и развозной торговли, который предлагает увеличить количество торговых точек в России за счет павильонов.

Ранее Пятый канал сообщал, что Минздрав готовит закон о продаже крепкого алкоголя с 21 года.