Ольга Ломоносова рассказала о тайном романе с женатым Владимиром Машковым

Звезда сериала «Не родись красивой» Ольга Ломоносова призналась, что в конце 90-х состояла в непродолжительных отношениях с Народным артистом Владимиром Машковым. Этот роман продлился всего неделю, но в корне изменил ее жизнь, сообщает сайт Teleprogramma.pro.

Ради любимого человека молодая балерина отказалась от переезда в Германию и стала проводить много времени в театре. Ее не останавливало даже то, что Машков не был свободен в этот период.

По словам Ломоносовой, тогда решила стать актрисой и променять родной Киев на Москву. Вскоре чувства к знаменитому актеру угасли. Начинающей актрисе пришлось заключить фиктивный брак, чтобы получить российское гражданство, а настоящая любовь пришла спустя много лет, когда она познакомилась с режиссером Павлом Сафоновым.

Сейчас у пары трое детей. При этом они не спешат регистрировать свои отношения. Актриса уверена, что штамп в паспорте не главное.

Ранее Пятый канал сообщал, что муж Алены Кравец променял певицу на бывшую участницу «Дома-2».