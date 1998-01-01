Россиян предупредили о росте цен на молоко, гречку и хлеб

Рост стоимости энергоносителей, аренды, кормов и удобрений скажется на ценах на молоко, гречневую крупу и муку. Аналогичная ситуация уже произошла с куриными яйцами, мясом и сахаром, сообщает «Российская газета».

Специалисты компании «ФинЭкспертиза» провели исследование российского продовольственного рынка и пришли к выводу, что в стоимость литра молока заложена прибыль производителя в 3,4%, в то время как средний показатель по пищевой промышленности — 7,8%. В 2018 году корма для коров подорожали на 36%, а тарифы на энергоносители выросли на 30%. Это неизбежно отразится на ценах на конечный продукт, отмечают аналитики.

В 2017 году гречка подешевела на фоне рекордных урожаев, из-за чего посевы этой культуры сократились почти на 40%. Одновременно подорожали удобрения и химикаты.

Рожь и пшеница подорожали за последний год на 30% и 54% соответственно. Кроме того, выросли расходы на ЖКХ, на аренду помещений и земли.

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