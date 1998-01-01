Видео: Названа причина резкого роста стоимости авиабилетов в России

В России взлетели цены на авиабилеты. В период с декабря по февраль стоимость перелетов с среднем выросла от 5 до 30%. Столь ощутимый скачок эксперты связывают с возросшими затратами на топливо.

Среди наиболее подорожавших направлений по данным различных сервисов продажи билетов называют рейсы из Москвы в Симферополь, Ростов-на-Дону и Самару.

На международных направлениях резкий рост цен наблюдается на маршрутах Москва—Барселона и Петербург—Бангкок.

Авиакомпании утверждают, что пытаются сдерживать цены, но работают уже на грани рентабельности.

Пятый канал в конце 2018 года публиковал прогноз экспертов относительно роста стоимости авиабилетов.