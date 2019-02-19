Завораживающий танец живота Любови Толкалиной покорил сеть — видео

, 12:15 Видео 536

Актриса отдыхает в Индии с явной пользой — она продемонстрировала в Instagram свои умения в йоге.

Фото, видео: Instagram @tolkalinaliuba

Любовь Толкалина показала подписчикам своего Instagram завораживающее видео — в Индии актриса занимается йогой и научилась виртуозно владеть мышцами живота. Во время пробежки она исполнила своеобразный танец живота, который на самом деле был элементом из йоги.

— Физкультпривет от йогов Гокарны! Наули! Моя ежедневная утренняя зарядка, — значится в подписи к видео.

Толкалина активно делится с подписчиками видео и фото со своего индийского вояжа — вместе с ней в путешествие поехала дочь Маша, которая тоже занимается йогой.

Ранее Пятый канал рассказывал о полуобнаженной йоге Мирославы Карпович из «Папиных дочек».

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