Любовь Толкалина показала подписчикам своего Instagram завораживающее видео — в Индии актриса занимается йогой и научилась виртуозно владеть мышцами живота. Во время пробежки она исполнила своеобразный танец живота, который на самом деле был элементом из йоги.

— Физкультпривет от йогов Гокарны! Наули! Моя ежедневная утренняя зарядка, — значится в подписи к видео.

Толкалина активно делится с подписчиками видео и фото со своего индийского вояжа — вместе с ней в путешествие поехала дочь Маша, которая тоже занимается йогой.

Ранее Пятый канал рассказывал о полуобнаженной йоге Мирославы Карпович из «Папиных дочек».