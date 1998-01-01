Путин поручил выяснить, почему не исполнены постановления по туризму

Владимир Путин постановил правительству РФ проверить, почему поручения, касающиеся развития туризма, не выполнены в срок. Об этом постановлении, которое президент озвучил на встрече с правительством 30 января, сообщается на сайте Кремля.

Кроме того, правительство должно представить предложения по реализации ранее данных поручений, на весь фронт работ министрам дан срок до 31 марта.

Тема туризма в совещании президента и правительства была затронута еще и в ключе глобальной стратегии развития до 2035 года. Владимир Путин поручил обратить внимание на морские и речные круизы и включить их в общую стратегию.

Ранее Пятый канал рассказывал, сколько денег потратит бюджет на исполнение президентских поручений в ближайшие пять лет.