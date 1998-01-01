Российский криминальный авторитет задержан в аэропорту Минска

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Разыскиваемому по линии Интерпола гражданину РФ Бадри Аданая грозит тюремный срок во Франции.

Фото: (с) thinkpanama - flickr.com

Белорусские силовики задержали в аэропорту «Минск» 58-летнего россиянина Бадри Аданая, известного в криминальных кругах как «Тамаз Новороссийский». Его разыскивал Интерпол за преступления в составе организованной группы и отмывание денег во Франции. В случае экстрадиции ему грозит 10 лет тюрьмы.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на МВД Белоруссии, Бадри Аданая контролировал назначение на должности французских чиновников и являлся держателем воровского «общака». Сейчас он находится под арестом.

В России Аданая был неоднократно судим за преступления против собственности и незаконный оборот наркотиков. 

Ранее Пятый канал сообщал, что Госдума приняла закон об ужесточении наказания для криминальных авторитетов. 

 

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