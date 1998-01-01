Российский грузовой корабль SEAGRAND протаранил автомобильный мост в южнокорейском городе Пусане. Момент со столкновением попал на видео: судно водоизмещением в шесть тонн попыталось проскочить между опорами моста, но подвела высота — оборудование палубы практически снесло дорожным полотном.

Судно, равно как и мост получило повреждения — на дороге образовалась пятиметровая яма. Расследованием инцидента занимается морская полиция Пусана, выясняются причины подобного «маневра».

Ранее Пятый канал сообщал, что на борту российского судна в Японском море произошел взрыв.