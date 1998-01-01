Кто в России самый сильный? Этот богатырь делает сердечки из толстых болтов

Самый сильный мужчина живет в Дагестане. Житель небольшого городка Кизляр обладает способностями железного человека, как заявляют его родственники. Руками он сгибает гвозди, вяжет из арматуры причудливые узоры, разрывает стальные пластины. А раскрошить камень — это так, легкая тренировка.

Видади Эфендиев верит в свою суперсилу и легко это доказывает, делая сердечки из толстенных болтов. Дагестанский супермен уже попал в книгу рекордов России, и это его не останавливает, а только мотивирует. Видади хочет стать самым сильным человеком планеты. И глядя на то, как силач рвет металлические листы, в одиночку поднимает легковушку или ломает ударом руки камень — веришь в это так же легко, как железо гнется в его руках. В этом убедился корреспондент Пятого канала Мурад Магомедов.

Ранее Пятый канал рассказывал о пятилетнем мальчике из Чечни, который установил мировой рекорд по отжиманиям.