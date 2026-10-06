Силы ПВО с полуночи сбили уже 57 БПЛА на подле к Москве

Силы ПВО с полуночи сбили уже 57 БПЛА на подлете к Москве. Об этом столичный мэр сообщил в своем мессенджере МАКС.

Еще 18 беспилотников уничтожены силами противовоздушной обороны на подлете к Москве. Об этом 6 октября сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

«Уничтожены 18 БПЛА», — написал он. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

С учетом новых сообщений количество ликвидированных беспилотников достигло 57.

Ранее поступали сообщения о ликвидации сначала 13, потом еще 15, а следом — 11 дронов.

Днем ранее, 5 октября, Министерство обороны России сообщило о перехвате 343 украинских дронов над российскими регионами и Черным морем. В перечень территорий, где были сбиты аппараты, вошел и Московский регион.

Также беспилотники уничтожили над Крымом, Краснодарским и Ставропольским краями. Средства ПВО работали в Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской и Тульской областях. Часть аппаратов перехватили над акваторией Черного моря. Эти сведения ведомство привело в сообщении об итогах работы противовоздушной обороны за день.