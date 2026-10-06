При тревоге, усталости и судорогах: какую форму магния лучше выбрать

Какую форму магния лучше выбрать при тревоге, усталости и судорогах

Глицинат магния может подойти при стрессе, тревожности и нарушениях сна, а малат — при усталости, судорогах и мышечных болях. Об этом невролог-рефлексотерапевт клиники «Постурато» Миляуша Мамадалиева рассказала Газета.ру.

В чистом виде магний нестабилен и не может усваиваться организмом, объяснила специалист. Поэтому его соединяют с кислотой или аминокислотой, которая влияет на биодоступность вещества и особенности его действия.

«Именно этот „проводник“ определяет два главных фактора: биодоступность (какой процент магния реально усвоится) и специфическое действие (на какую систему организма будет сделан акцент)», — пояснила Мамадалиева.

Магний глицинат

Одним из универсальных вариантов врач назвала магний глицинат, или бисглицинат. Он обладает высокой биодоступностью, мягко воздействует на желудок и не вызывает слабительного эффекта. Входящий в соединение глицин оказывает успокаивающее действие.

По словам невролога, эта форма может подойти при стрессе, трево%red-5088711%жности, ПМС и нарушениях сна. Принимать ее лучше вечером.

Магний малат

Магний малат содержит яблочную кислоту, участвующую в выработке энергии в клетках. Специалист указала, что эта форма может подойти при синдроме хронической усталости, частых судорогах и болях в мышцах.

Из-за бодрящего эффекта малат лучше принимать утром или днем.

Магний таурат

Магний таурат содержит таурин, который полезен для сердечно-сосудистой системы. Оба компонента, по словам врача, помогают регулировать уровень сахара в крови и успокаивают нервную систему.

Такая форма подходит людям с аритмией, повышенным давлением, инсулинорезистентностью или диабетом 2 типа.

Читайте также Кишечник без защиты: какие болезни запускает нехватка клетчатки в организме

Магний L-треонат

Для когнитивных функций, памяти и обучения Мамадалиева выделила магний L-треонат. По ее словам, эта форма способна эффективно преодолевать гематоэнцефалический барьер и повышать уровень магния в мозге.

Также она может использоваться для профилактики возрастных изменений мозга.

Магний сульфат и хлорид

Для расслабления мышц и снятия отеков обычно наружно используют магний сульфат, также известный как английская соль, или хлорид в виде спрея.

Магний цитрат

При запорах и для общего восполнения дефицита специалист назвала магний цитрат.

Перед приемом любой формы магния Мамадалиева рекомендовала проконсультироваться с врачом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.