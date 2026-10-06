При тревоге, усталости и судорогах: какую форму магния лучше выбрать

|
Алена Прокина
Алена Прокина Журналист 33 0

Разные формы магния отличаются по усвояемости и действию на организм, поэтому их выбирают в зависимости от конкретной задачи.

Какую форму магния лучше выбрать при тревоге и усталости

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Какую форму магния лучше выбрать при тревоге, усталости и судорогах

Глицинат магния может подойти при стрессе, тревожности и нарушениях сна, а малат — при усталости, судорогах и мышечных болях. Об этом невролог-рефлексотерапевт клиники «Постурато» Миляуша Мамадалиева рассказала Газета.ру.

В чистом виде магний нестабилен и не может усваиваться организмом, объяснила специалист. Поэтому его соединяют с кислотой или аминокислотой, которая влияет на биодоступность вещества и особенности его действия.

«Именно этот „проводник“ определяет два главных фактора: биодоступность (какой процент магния реально усвоится) и специфическое действие (на какую систему организма будет сделан акцент)», — пояснила Мамадалиева.

Магний глицинат

Одним из универсальных вариантов врач назвала магний глицинат, или бисглицинат. Он обладает высокой биодоступностью, мягко воздействует на желудок и не вызывает слабительного эффекта. Входящий в соединение глицин оказывает успокаивающее действие.

По словам невролога, эта форма может подойти при стрессе, трево%red-5088711%жности, ПМС и нарушениях сна. Принимать ее лучше вечером.

Магний малат

Магний малат содержит яблочную кислоту, участвующую в выработке энергии в клетках. Специалист указала, что эта форма может подойти при синдроме хронической усталости, частых судорогах и болях в мышцах.

Из-за бодрящего эффекта малат лучше принимать утром или днем.

Магний таурат

Магний таурат содержит таурин, который полезен для сердечно-сосудистой системы. Оба компонента, по словам врача, помогают регулировать уровень сахара в крови и успокаивают нервную систему.

Такая форма подходит людям с аритмией, повышенным давлением, инсулинорезистентностью или диабетом 2 типа.

Читайте также

Кишечник без защиты: какие болезни запускает нехватка клетчатки в организме

Магний L-треонат

Для когнитивных функций, памяти и обучения Мамадалиева выделила магний L-треонат. По ее словам, эта форма способна эффективно преодолевать гематоэнцефалический барьер и повышать уровень магния в мозге.

Также она может использоваться для профилактики возрастных изменений мозга.

Магний сульфат и хлорид

Для расслабления мышц и снятия отеков обычно наружно используют магний сульфат, также известный как английская соль, или хлорид в виде спрея.

Магний цитрат

При запорах и для общего восполнения дефицита специалист назвала магний цитрат.

Перед приемом любой формы магния Мамадалиева рекомендовала проконсультироваться с врачом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+11° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
84.93
1.45 95.33
1.01
Гороскоп за партой: чему каждый знак зодиака может научить остальных

Последние новости

4:55
Суперфуд против лишнего веса: чем полезна осенняя ягода и как ее употреблять
4:38
Собянин сообщил об уничтожении уже 93 БПЛА, летевших на Москву
4:11
Сама себе тренер: пять эффективных упражнений для похудения без спортзала
4:06
«Ни туда, ни сюда»: майские выходные в России предложили серьезно изменить
3:55
При тревоге, усталости и судорогах: какую форму магния лучше выбрать
3:52
Силы ПВО с полуночи сбили уже 57 БПЛА на подле к Москве

Сейчас читают

Кто может получить льготы и субсидии на оплату услуг ЖКХ
Не поверите: Ближний Восток дает больше нефти, чем до войны, но у цен есть причина
Гендиректору парка «Патриот» грозит арест на два месяца по делу о взятке
Мама сидела бледная у гроба сына: как прошло прощание с Соседовым

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Самолет Flydubai драка — последние новости и видео сегодня