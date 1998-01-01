Упавший в Коломне самолет существовал в единственном экземпляре

Управлять разбившимся в Коломне самолетом мог только один человек — погибший был единственным, кто умел управлять таким воздушным судном.

Самолет модели Чайка С-72 Охотник был создан на основе судна-амфибии Л-44 в Самаре самолетостроительной компанией «Чайка». Экземпляр был индивидуально модифицирован под требования заказчика — второго такого легкомоторника в мире не существует.

Известно, что пассажировместимость уникального судна — до четырех человек, включая два места для пилотов. Длина самолета составляла больше восьми метров, размах крыла — почти 13,5. Предельная скорость С-72 могла достигать 260 километров в час, а максимальная крейсерская — 240 км/ч.

Потерпевший крушение легкомоторник вылетел с аэродрома Северка. По сообщению представителей аэродрома, мужчина не был их сотрудником — только арендовал «парковочное место» для своего самолета. Пока неизвестно, каким был конечный пункт воздушного судна, однако рухнул он на границе частного сектора Коломны. Очевидцы рассказывают, что судно упало на постройки садоводства «Отдых».

На борту легкомоторника находились два человека. Погибли оба. Личность пилота судна установлена — это 51-летний житель Астрахани.

Ранее Пятый канал публиковал эксклюзивные кадры с места крушения самолета.