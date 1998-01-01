Шокирующие фото: два человека погибли в Коломне при крушении самолета

Два человека погибли в результате падения легкомоторного самолета под Коломной. Трагедия произошла в четверг, 28 февраля. Пятому каналу удалось получить эксклюзивные кадры с места крушения.

О происшествии стало известно около 14 часов по московскому времени. Уже установлена личность одного из погибших – им оказался пилот воздушного судна, мужчина 1967 года рождения.

По предварительным данным, легкомоторный борт упал на поляну на территории Коломны в районе перехода частного сектора в садовые товарищества. Известно, что неподалеку от места крушения находится аэроград, с которого производятся прыжки с парашютом для любителей.

Ранее Пятый канал сообщал об экстренном приземлении рейса Уфа – Москва. У самолета отказал двигатель.