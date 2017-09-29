Офицер ВМФ РФ и его сожительница осуждены за шпионаж в пользу Украины

В Северо-Кавказском окружном военном суде огласили приговор офицеру Черноморского флота и его сожительнице по делу о шпионаже в пользу Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Военнослужащий ВМФ, майор Дмитрий Долгополов осужден на 10 лет колонии строгого режима, его гражданская жена Анна Сухоносова — девять лет общего режима. Их обвинили в выдаче государственной тайны, а именно передаче украинской разведке сведений о дислокации подразделений Черноморского флота. Подсудимые полностью признали вину.

Майора Черноморского флота Долгополова и его сожительницу Сухоносову задержали в Симферополе в 2017 году.