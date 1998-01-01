Сергей Жуков заявил, что никому из своих детей не даст ни копейки

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Компьютер два раза в неделю, мобильный телефон в 10 лет и ни копейки на клипы — солист группы «Руки Вверх» рассказал о строгом воспитании отпрысков.

Фото: Instagram @sezhukov

Музыкант и его жена — бывшая солистка группы «Сливки» Регина Бурд названы журналом Moda Topical самой «Романтичной парой» на церемонии «Пара года — 2019». Супруги вместе уже почти 12 лет и них подрастают трое детей — десятилетняя Ника, восьмилетний Энджел и четырехлетний Мирон. Родители говорят, что стараются не перекладывать на детей свои амбиции, желания и комплексы и позволяют заниматься тем, что им нравится. Но воспитывают своих отпрысков в строгости.

— Сидеть детям за компьютером мы позволяем примерно два раза в неделю — вечером после занятий или по выходным. Первый мобильный телефон у Ники появился, когда ей исполнилось десять лет. Теперь средний сын тоже считает часы, недели и месяцы, когда ему стукнет десять, и он получит сотовый. На клипы и песни никому из детей не дам ни копейки — хочу, чтобы они всего сами достигли! рассказал Жуков в интервью изданию «Дни.ру».

Как рассказал музыкант, в воспитании отпрвсков им, конечно, помогают бабушки. Кроме того, многодетный отец Жуков не собирается останавливаться на достигнутом. Он не исключает появления в семье еще детишек. Благо, для этого есть и желание и возможности.

Ранее Пятый канал рассказывал, как отметили День святого Валентина звездные пары, в том числе и Сергей Жуков с Региной Бурд.

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