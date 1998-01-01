Сергей Жуков заявил, что никому из своих детей не даст ни копейки

Музыкант и его жена — бывшая солистка группы «Сливки» Регина Бурд названы журналом Moda Topical самой «Романтичной парой» на церемонии «Пара года — 2019». Супруги вместе уже почти 12 лет и них подрастают трое детей — десятилетняя Ника, восьмилетний Энджел и четырехлетний Мирон. Родители говорят, что стараются не перекладывать на детей свои амбиции, желания и комплексы и позволяют заниматься тем, что им нравится. Но воспитывают своих отпрысков в строгости.
Как рассказал музыкант, в воспитании отпрвсков им, конечно, помогают бабушки. Кроме того, многодетный отец Жуков не собирается останавливаться на достигнутом. Он не исключает появления в семье еще детишек. Благо, для этого есть и желание и возможности.
Ранее Пятый канал рассказывал, как отметили День святого Валентина звездные пары, в том числе и Сергей Жуков с Региной Бурд.