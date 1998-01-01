Видео: мощный пожар бушует в деревне под Красноярском

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Огнем охвачен дом в населенном пункте Минино.

Фото, видео: (c) Инфо Pro - flickr.com, VK @Сводка 24 | Красноярск

Дом полыхает под Красноярском. Возгорание произошло в четверг, 28 февраля.

Одноэтажное здание вспыхнуло в деревне Минино. На записи, которую опубликовали вы сети очевидцы пожара, хорошо видно, что огнем охвачен весь дом. Пламя вырывается из окон и буквально окутывает стены снаружи. На несколько метров над крышей пылающего здания поднимаются клубы густого черного дыма.

На месте происшествия уже работают пожарные. Что стало причиной возгорания, пока неизвестно. Также нет информации о наличии жертв или пострадавших.

Ранее Пятый канал сообщал еще об одном страшном происшествии - в Коломне на окраине частного сектора рухнул самолет с пилотом и пассажиром.

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