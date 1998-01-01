Пятый канал публикует список пострадавших в результате схода лавины в Карачаево-Черкесии в четверг, 28 февраля.

Дмитрий Орлов — президент «АвтоВАЗ банка»

Андрей Фильков — член совета директоров ОАО «Наука-связь»

Глеб Смирнов — бывший акционер СДС-ФУДС, гендиректор Фабрики Ahmad Tea в России.

Илья Чуденков — менеджер инвестиционной группы «Русские фонды»

Владимир Белькович — заместитель генерального директора НПО Наука

Денис Симовский

Как написал на своей странице в Instagram глава республики Карачаево-Черкесия Рашид Темрезов, группа из семи человек, которую накрыла лавина в районе хребта Дукка не зарегистрировались в МЧС перед походом.

— Горнолыжники — любители хелиски (вид горнолыжного спорта, фрирайд — прим. ТАСС) приземлились на склон горы на вертолете. Они не зарегистрировалась в региональном МЧС и никому не сообщили о своем маршруте по необорудованным трассам, — написал глава региона.

Он подчеркнул, что ЧП произошло вне курортного района Архыз, где катание безопасно.

Как сообщал ранее Пятый канал, в результате ЧП погиб один из известнейших российских инструкторов. В тяжелом состоянии также находится один из лыжников — президент «АвтоВАЗ банка» Дмитрий Орлов.