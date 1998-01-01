Скончался сценарист «Земли Санникова» Владислав Федосеев

Российский и советский драматург, автор сценария к фильму «Земля Санникова» Владислав Федосеев скончался в Московской области. Как сообщили в Союзе кинематографистов России, писатель ушел из жизни 27 февраля в возрасте 83 лет.

Федосеев будучи в селе Пирогово Мытищенского района Московской области, после окончания ВГИКа написал сценарии к 14 художественным фильмам, среди них, помимо легендарной «Земли Санникова», такие картины как «Степной король Лир», «А человек играет на трубе», «Легенда древних гор», «Цирк приехал», «Подарок черного колдуна» и другие.

— Союз кинематографистов РФ, Гильдия кинодраматургов выражают искренние соболезнования родным и близким Владислава Александровича, — говорится в сообщении.

Прощание с Владиславом Федосеевым состоится 1 марта в 14:00 в Николо-Архангельский крематорий в подмосковной Балашихе.

Ранее Пятый канал сообщал о кончине известного поэта Глеба Горбовского. Он умер в Санкт-Петербурге 26 февраля в возрасте 87 лет.