Матильда Шнурова нашла эрогенную зону экс-супруга

Матильда Шнурова нашла эрогенную зону своего бывшего мужа. Выводы женщина сделала после бурной реакции лидера группировки Ленинград на один из постов Матильды в Instagram.

— Эрогенная зона detected. И имя ей — глютен. Никогда не знаешь, что послужит причиной горячих споров и источником вдохновения, — написала бизнес-леди в своем микроблоге.

Instagram @matilda.shnurova

Матильда имеет в виду недавний пост Сергея Шнурова, в котором он, судя по всему, отреагировал на недавнюю публикацию женщины о вреде глютена. Музыкант в стихах признался, что жить не может без вредных для здоровья элементов питания.

Instagram @matilda.shnurova

— Я же вам не балерина,

Чтобы без холестерина! — написал артист. Строчки о глютене Пятый канал процитировать не может из этических соображений.

Instagram @shnurovs

Ранее Пятый канал рассказывал о том, как Сергей Шнуров ответил недовольным его должностью в Министерстве культуры.