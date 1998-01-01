Матильда Шнурова нашла эрогенную зону экс-супруга

, 20:51 Фото 54

Нащупать чувствительную точку именитого музыканта женщине помог пост о полезной еде.

Фото: ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Матильда Шнурова нашла эрогенную зону своего бывшего мужа. Выводы женщина сделала после бурной реакции лидера группировки Ленинград на один из постов Матильды в Instagram.

— Эрогенная зона detected. И имя ей — глютен. Никогда не знаешь, что послужит причиной горячих споров и источником вдохновения, — написала бизнес-леди в своем микроблоге.

 

Instagram @matilda.shnurova

 

Матильда имеет в виду недавний пост Сергея Шнурова, в котором он, судя по всему, отреагировал на недавнюю публикацию женщины о вреде глютена. Музыкант в стихах признался, что жить не может без вредных для здоровья элементов питания.

 

Instagram @matilda.shnurova

 

— Я же вам не балерина,

Чтобы без холестерина! — написал артист. Строчки о глютене Пятый канал процитировать не может из этических соображений.

 

Instagram @shnurovs

Ранее Пятый канал рассказывал о том, как Сергей Шнуров ответил недовольным его должностью в Министерстве культуры.

Читайте также

Подпишитесь на ленту Яндекс.Дзен!Читайте новости Пятого канала
в ленте Яндекс Дзен

Последние новости

21:10
«Первый практический шаг» — экологи о возбужденных делах по «китовой тюрьме»
20:55
На северо-востоке Петербурга влобовую столкнулись маршрутка и внедорожник
20:51
Матильда Шнурова нашла эрогенную зону экс-супруга
20:45
В Петербурге полыхает квартира — кадры с места
20:45
Неужели опять? Кейт Миддлтон намекнула на четвертую беременность
20:40
В МВД Петербурга назвали причины обысков в Доме офицеров
20:31
Украина грозится отменить безвизовый режим с Израилем
20:20
«Внизу Гугл-карты» — Автор самого опасного танца на пилоне рассказал о трюке
20:11
Путин призвал МВД наладить механизмы работы с жалобами от бизнеса
20:03
Самый младший Пресняков обижает папу
19:51
Дмитрий Шепелев «взял в оборот» беременную любовницу Алексея Моисеева
19:30
Экстренно госпитализирован звезда «Беверли-Хиллз, 90210»
19:22
Скончался сценарист «Земли Санникова» Владислав Федосеев
19:11
Фото: Басков щедро одарил Успенскую в честь ее 65-летия
19:00
Видео: принц Гарри чуть не подрался с оператором в Марокко
18:51
В воздушном бою Индии и Пакистана сошлись Су-30 и F-16
18:44
Александр Беглов пообещал сделать Петербург российским центром науки
18:38
Ни «Юла» себе! Петербурженка дала объявление о продаже корабля за 1,5 миллиона
18:27
Список пострадавших в результате схода лавины в Карачаево-Черкесии
18:19
При сходе лавины в КЧР тяжело пострадал крупный банкир и топ-менеджеры НПО

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

26 февраля

Шнуров вошел в состав общественного совета при комитете Госдумы по культуре

3 марта — Международный день писателя
21 марта — годовщина присоединения Крыма к России
27 марта — международный день театра
Как правильно поститься — продукты и меню на дни Великого поста

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

«Свои»: Пятый канал снова запускает народный онлайн-кастинг! Мы ищем таланты!

Недавно стартовали съемки третьего сезона культового сериала «Свои»! Это значит, что скоро появятся новые герои, новые роли, а Пятый канал станет еще ближе и роднее.

5-tv.ru

Цифры дня

Воскресное утро россиянок начинается на Пятом!

В воскресенье, 17 февраля, телезрительницы России с интересом смотрели утренний эфир Пятого канала — программы «Светская хроника» и «Моя правда», что принесло Пятому долю 8,8% и второе место среди всех федеральных телеканалов в категории «Женщины 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Премьера не за горами: на Пятом канале выходит сериал «Стражи Отчизны»

Пятый канал готовит премьеру — захватывающий многосерийный фильм о работе секретного подразделения «спящих агентов».

5-tv.ru

Реклама