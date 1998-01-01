Откройте, ЛенГаз! По квартирам в Петербурге ходит новая банда мошенников

, 6:14 Эфирная новость 22

Жулики под видом компании по сервису газового оборудования навязывали людям приборы за большие деньги.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

В Петербурге объявилась группа дельцов, которые под легендой «официальной компании» по сервису газового оборудования обманом навязывают доверчивым гражданам, прежде всего, пожилого возраста ненужные приборы по баснословным ценным. Чтобы втереться в доверие они зарегистрировали фирму, которая копирует название и даже спецодежду легальных газовиков. Счет обманутых пошел на сотни.

Откройте, ЛенГаз! Когда Александра Волкова впервые услышала эти слова, открыла не задумываясь. Мужчина в форме с порога стал настойчиво задавать вопросы о газовом оборудовании. Второй раз в квартиру постучалась уже девушка и сразу огорошила Александру.

— Она сказала, что в связи с тем, что были взрывы бытового газа по стране, нашумевшие вот эти печальные истории, она сказала, что проводится внеплановая всеобщая проверка, — рассказывает пострадавшая Александра Волкова.

Незваных гостей Александра выпроводила. Другой петербуржец — Тарас Островский пустил псевдомастеров в дом. Те устроили целое представление: трясли удостоверением, проверяли конфорки, звонили кому-то, возмущались, что нет защиты от утечки газа.

— Я не пострадавший от газовиков, я им денег не давал — я офигевший от газовиков. Мне объяснили, что государство экономит на веществе, которое добавляют в газ для запаха, и что необходимо установить от утечек вот этот аппарат, — признается петербуржец Тарас Островский.

А это уже другой адрес. Мошенник втерся в доверие пожилой женщине и предлагал ей купить оборудование за семь тысяч рублей. Только звонок внуку спас пенсионерку от пустых расходов. Бабушка до последнего не верила, что представительный молодой человек хотел не помочь, а обмануть.

Мы выяснили: официальная организация ЛенГаз постановкой оборудования не занимается.

— Уважаемые жители Санкт-Петербурга, доводим до вашего сведения, что представители нашей организации не ходят по квартирам и не предлагают разные товары и услуги, — говорят в ЛенГазе.

Мы вышли на след псевдоорганизации ЛенГаз, сотрудники которого пугают петербуржцев и выманивают у них деньги. К настоящему Ленгазу эта организация никакого отношения не имеет.

Мошенники прикрываются знакомым всем горожанам названиями: ЛенГаз, Петурбурггаз… И такая уловка срабатывает во всех регионах страны.

Схема была одна — примечали одиноких и приходили к ним предъявляя поддельные документы под предлогом проверки газового оборудования, — рассказывает начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Калужской области Наталья Горохова

А это уже Пермь. Здесь мошенники завышали цену на чудо приборы в три, а то и более раз. Даже при задержании они ведут себя нагло.

— Вы как приходили?

— Мы приходили с документами и актами с удостоверениями.

Особенно восприимчивы пожилые люди. Увидев человека в форме, верят всему, что он говорит.

— Пугают административной ответственностью, огромным штрафом за неустановку этих приборов, на этом реализуют свой преступный умысел, — считает адвокат Алексей Крюков.

Специалисты советуют: не просто проверять удостоверения специалиста, позвонившего в дверь, но и не полениться самим сделать звонок. Петербургаз, например, действительно уполномочен проверять состояние газового оборудования в квартирах. Но раз в год и обязательно, с предварительным оповещением.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что в Госдуме высказались за установку датчиков утечки газа в жилых домах.

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