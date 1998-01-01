Видео: Анна Семенович с голой грудью празднует день рождения в Дубае

Популярная российская певица, экс-солистка группы группы «Блестящие», Анна Семенович 1 марта празднует день рождения. Ей исполняется 39 лет. Отмечать радостное событие звезда отправилась в Объединенные Арабские Эмираты, а именно в Дубай.

Из жаркой страны певица не устает присылать поклонникам горячие приветы. Она записывает видео, на которых показывает, какая красота ее окружает, и как хорошо ей отдыхается. Однако один из таких роликов примечателен больше остальных.

На своей страничке в Instagram в разделе «сторис» Анна Семенович опубликовала невероятно сексуальное видео, на котором можно разглядеть аппетитные формы артистки. В записанном ролике певица отправляет фанатам воздушные поцелуи.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что Анна Семенович сменила имидж.