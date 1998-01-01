Певица Анна Семенович опубликовала на своей странице в Instagram фото, на котором поклонники смогли заметить перемены имиджа знаменитости — она сделала себе челку.
— А кто-то мчит в порт и на море. Как я вам с челкой? Сама себя не узнаю, — написала Анна под фотографией.
Стоит отметить, что многие подписчики не узнали Семенович, перепутав ее с Машей Распутиной, Светланой Лободой и даже с Аллой Пугачевой.
— Ну вылитая Маша Распутина!!!
— Я вас с Лободой здесь перепутал, пока не посмотрел профиль
— Как Алла Пугачева стала. В таком же возрасте.
Причем многим поклонникам новый образ Анны Семенович все же пришелся по душе.
— Очень симпатичненько.
— Супер, Анечка вам очень идет, озорная такая.
Ранее Пятый канал сообщал, что Анна Семенович эротично поздравила мужчин с 23 февраля. Певица опубликовала «гуляющее» по сети свое откровенное фото и также записала видеообращение в честь Дня защитника Отечества.