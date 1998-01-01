Поезда перестали ходить на участке салатовой ветки московского метро

На участке салатовой ветки московского метро перестали ходить поезда. По предварительной информации, сбой произошел из-за инцидента с пассажиром около 7:20 в пятницу, 1 марта.

Известно, что составы перестали ходить на участке от «Марьиной Рощи» до «Печатников» Люблинско-Дмитровской линии столичного метро. Об этом говорится в сообщении в Twitter московской подземки.

На Люблинско-Дмитровской линии (10) от «Марьиной Рощи» до «Печатников» нет движения поездов из-за инцидента с пассажиром. В обратном направлении — движение с увеличенным интервалом. — Московское метро (@MetroOperativno) 1 марта 2019 г.

При этом в обратном направлении на салатовой ветке движение поездов происходит с увеличенным интервалом.

В 7:53 движение поездов по салатовой ветке московского метро было восстановлено. Упавшего мужчину извлекли из-под поезда. Он был передан медикам.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что с 1 марта в России вступают в силу законодательные изменения, которые коснутся практически всех категорий граждан страны.