Следственный комитет раскрыл тайну гибели группы Дятлова

Туристическая группа под руководством Игоря Дятлова погибла в феврале 1959 года на перевале на Северном Урале в результате схода снежной лавины и неопытности. Об этом сообщает Московский комсомолец со ссылкой на материалы расследования.

По версии ведомства, группа, возглавляемая самим Дятловым, попыталась пройти через ураганный ветер к заваленной палатке, а люди из второй группы погибли у костра без одежды и еды, попросту не имея физических возможностей поддерживать огонь. Третья же группа, как утверждают следователи, добралась до перешейка и провалилась под снег.

Эксперты уверены, что уровень подготовки Игоря Дятлова и остальных туристов был слишком низким для 21-дневного похода по горной местности. Основной же ошибкой тургруппы следователи назвали ночевку на склоне во время сильного снегопада.

Ранее Пятый канал сообщал, что российские туристы отправились в экстремальный поход по следам группы Дятлова.