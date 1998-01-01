Американский генерал посчитал время подлета российской ракеты «Авангард»

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Глава Северного командования ВС США Терренс О’Шонесси отметил, что под угрозой ракетного удара оказались цели в глубине страны.

Фото: Министерство обороны РФ

Российская гиперзвуковая ракета «Авангард» долетит до границ Соединенных Штатов всего за 15 минут. С таким заявлением выступил один из самых высокопоставленных офицеров Пентагона — генерал Терренс О’Шонесси.

По мнению главы Северного командования Вооруженных сил США и Командования воздушно-космической обороны Северной Америки, России развертывает неядерные ракеты, которые способны прорвать ПВО и поразить цели в глубине страны.

Он отметил, что ракетные комплексы «Калибр» обладают «крайне высокой точностью для удара по наземным целям». Подлодки класса «Северодвинск» и надводные корабли в Арктике, оснащенные ракетными системами, также представляют серьезную угрозу безопасности США, приводит слова О’Шонесси The Washington Times.

Ранее Пятый канал сообщал, что Россия построит два эсминца типа «Лидер» за 200 миллиардов рублей.

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