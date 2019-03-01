Женщина скончалась на борту самолета Санкт-Петербург — Махачкала

, 11:36 140

Стало известно, что женщина страдала онкологическим заболеванием.

Фото: Globallookpress.com

На борту самолета авиакомпании «Победа», летевшего из Санкт-Петербурга в Махачкалу, скончалась 41-летняя женщина в четверг, 28 февраля. При посадке лайнера стюардесса пыталась ее безуспешно разбудить, однако позже догадалась, что пассажирка умерла. Об этом сообщает РЕН.ТВ.

Что стало причиной смерти, пока точно не известно, однако уже выяснилось, что женщина страдала онкологическим заболеванием и ранее обращалась к помощи медиков. По предварительным данным, она проходила лечение в одной из клиник Северной столицы.

Ранее Пятый канал сообщал, что четырехлетний мальчик умер на борту самолета компании Utair, вылетевшего из московского «Внуково» в столицу Таджикистана Душанбе вечером 23 октября. Командир экипажа решил произвести вынужденную посадку в Оренбурге. Ребенку стало плохо, когда лайнер поднялся в воздух, и медикам ему уже ничем помочь не удалось.

Читайте также

Пятый канал в Яндекс.НовостиДобавляйте Пятый канал в список ваших источников в Яндекс Новостях

Последние новости

12:49
Двух голодных и грязных медвежат нашли на заброшенной АЗС в Дагестане — видео
12:42
Звезда «Однажды в России» Карина Зверева — о юморе, мужчинах и силиконовой груди
12:41
«Вестерн по-нижегородски» — Первые кадры с места стрельбы у школы
12:39
Зеленский признал неизбежность переговоров с Россией
12:35
Лукашенко: «В разгаре новая гонка вооружений»
12:31
Космонавт Олег Кононенко впервые в истории протестировал на МКС огнетушитель
12:31
Фото: Около школы в Нижнем Новгороде произошла стрельба
12:26
Видео: Австрийский лыжник пойман с поличным на допинге
12:08
США вывезли из Сирии 50 тонн похищенного террористами золота
11:59
Тюменская полиция разработала «правила поведения» для эпатажных блогеров
11:53
Как купить свою квартиру, если денег не хватает — советы коуча и риелтора
11:48
Худеющая Малышева едва не потеряла сознание в магазине
11:36
Женщина скончалась на борту самолета Санкт-Петербург — Махачкала
11:28
Стало известно, насколько зарплата женщин меньше заработка мужчин
11:20
В ХМАО задержаны участники террористической ячейки
11:12
Пять человек погибли в страшной аварии под Волгоградом
11:03
Эксперт прокомментировал воздушный бой МиГ-21 и F-16 между Индией и Пакистаном
10:59
Российская армия скоро получит ЗРС С-500
10:50
Моряки встали на защиту капитана судна, врезавшегося в мост в Южной Корее
10:34
«Instagram не отбирали»: Серябкина о «скандале» с экс-солисткой SЕRЕВRО Кищук

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

«Свои»: Пятый канал снова запускает народный онлайн-кастинг! Мы ищем таланты!

Недавно стартовали съемки третьего сезона культового сериала «Свои»! Это значит, что скоро появятся новые герои, новые роли, а Пятый канал станет еще ближе и роднее.

5-tv.ru

Цифры дня

Воскресное утро россиянок начинается на Пятом!

В воскресенье, 17 февраля, телезрительницы России с интересом смотрели утренний эфир Пятого канала — программы «Светская хроника» и «Моя правда», что принесло Пятому долю 8,8% и второе место среди всех федеральных телеканалов в категории «Женщины 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Премьера не за горами: на Пятом канале выходит сериал «Стражи Отчизны»

Пятый канал готовит премьеру — захватывающий многосерийный фильм о работе секретного подразделения «спящих агентов».

5-tv.ru

Реклама