На борту самолета авиакомпании «Победа», летевшего из Санкт-Петербурга в Махачкалу, скончалась 41-летняя женщина в четверг, 28 февраля. При посадке лайнера стюардесса пыталась ее безуспешно разбудить, однако позже догадалась, что пассажирка умерла. Об этом сообщает РЕН.ТВ.

Что стало причиной смерти, пока точно не известно, однако уже выяснилось, что женщина страдала онкологическим заболеванием и ранее обращалась к помощи медиков. По предварительным данным, она проходила лечение в одной из клиник Северной столицы.

Ранее Пятый канал сообщал, что четырехлетний мальчик умер на борту самолета компании Utair, вылетевшего из московского «Внуково» в столицу Таджикистана Душанбе вечером 23 октября. Командир экипажа решил произвести вынужденную посадку в Оренбурге. Ребенку стало плохо, когда лайнер поднялся в воздух, и медикам ему уже ничем помочь не удалось.