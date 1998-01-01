Жители Пскова и Псковской области, а также более 200 почетных гостей из других регионов почтили память героических погибших бойцов шестой роты 104-го парашютно-десантного полка 76-й десантно-штурмовой дивизии, сотрудников отделения спецназа УФСИН России и других псковичей, которые несли воинскую службу в горячих точках.

Официальные лица, среди которых был вице-спикер Совета Федерации ФС Андрей Турчак, почтили память героев-десантников минутой молчания, после чего раздался троекратный ружейный залп и состоялась церемония возложения цветов к монументу «Купол» в деревне Череха. В памятных мероприятиях принимали участие военнослужащие российской армии.

Бой у высоты 776 произошел с 29 февраля по 1 марта 2000 года. Тогда 84 десантника героически погибли, преградив путь превосходящему по численности отряду боевиков, которые прорывались через Аргунское ущелье Чечни в Дагестан. За мужество и героизм, проявленные в боях с террористами, 22 десантникам присвоено звание Героя России, из них 21 — посмертно. 69 солдат и офицеров награждены орденом Мужества, 63 — посмертно.

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