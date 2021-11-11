Как защитить смартфон от прослушки? — советы специалистов

|
Василий Заика
1 463

Эксперты Роскачества составили список рекомендаций, которые помогут обезопасить гаджет.

Как защитить смартфон от прослушки? — советы специалистов

Фото: Globallookpress.com

Список рекомендаций, которые способны защитить смартфон от приложений, шпионящих за пользователем, составили эксперты Роскачества.

По мнению специалистов, пользователям стоит достаточно внимательно относиться к запросам от приложений о предоставлении доступа к камере, микрофону, контактам, фото и геолокации. Предоставленные программам разрешения можно проверить в любой момент. Для этого необходимо просто зайти в настройки устройства и проанализировать разрешенные доступы.

Помимо прочего, если вы не хотите, чтобы вас прослушивали, стоит ограничить доступ мессенджеров к микрофону и не использовать аудиосообщения. Но есть и менее радикальный способ — не использовать голосовые команды для выполнения функций различных приложений, так как они «слушают» и анализируют всю поступающую информацию.

Эксперты Роскачества рекомендуют всем без исключения ставить в смартфон приложения только из официальных магазинов и своевременно обновлять операционную систему устройства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как защитить смартфон от поломки в мороз.

+8° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
70.70
-0.59 81.79
-0.86
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:37
Ритуалы привлечения любви и богатства в «зеркальную дату» 11 ноября
6:22
В Москве выпал первый снег
6:07
Как защитить смартфон от прослушки? — советы специалистов
6:02
Тест: Насколько хорошо вы знаете произведения Достоевского?
5:52
Установлена главная причина старения и развития рака
5:37
Сябитова сообщила о возвращении Гузеевой в «Давай поженимся!» после COVID-19

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 ноября, для всех знаков зодиака
Как по дате рождения узнать своего ангела-хранителя
Украина при поддержке кораблей США в Черном море может начать захват Донбасса
Убийца в горшке: почему дома нельзя держать денежное дерево

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Украина при поддержке кораблей США в Черном море может начать захват Донбасса
Минпросвещения РФ обновит правила русского языка
Астропрогноз: Какие опасности перевернут жизнь в ноябре 2021
Как по дате рождения узнать кто ты из египетского гороскопа