Эксперты рассказали, как защитить смартфон от поломки в мороз

|
Василий Заика
1 404

Специалисты поделились советами о том, как избежать дорогостоящего ремонта.

Эксперты рассказали, как защитить смартфон от поломки в мороз

Фото: www.globallookpress.com

Тема:
Погода

Низкая температура может негативно отразиться на работе любой электронной техники, в частности смартфонов. Многие обращали внимание, что на холоде у гаджетов некорректно работают сенсорные дисплеи. Батареи на морозе теряют заряд буквально на глазах.

Эксперты советуют любителям современных устройств при холодной погоде носить гаджет во внутренних карманах верхней одежды, чтобы не подвергать перепаду температуры. Если время автономной работы смартфона от батареи заметно снизилось, то ее необходимо заменить.

И, кстати, заряжать устройство, вернувшись с улицы, сразу не рекомендуется. Потребуется подождать около часа, чтобы температура аппарата достигла комнатной, и только тогда подключать зарядное устройство, сообщает «Политэксперт».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как определить слежку через веб-камеру пользователя.

Тема:
Погода
8 нояб
Мощный шторм срывает крыши домов и ломает машины на Дальнем Востоке
8 нояб
Метеорологическая зима наступит в ряде регионов России в ближайшие дни
8 нояб
Надвигающийся на аэропорт Канады смерч попал на видео
4 нояб
Туман рассеялся, в Москву и область идет рекордное тепло
3 нояб
Туман в Москве привел к авиаизоляции для сотен пассажиров столичных рейсов
3 нояб
Настоящее бедствие: почему туман в Москве вызвал коллапс в российской авиации
2 нояб
Пролив Босфор временно закрыли для транзитных судов из-за густого тумана
2 нояб
Снегопады и морозы надвигаются на Урал и Сибирь
2 нояб
Столичный зомбилэнд: Москва погрузилась в густой туман
2 нояб
Аномальное потепление захватит Россию к концу недели
-3° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
71.40
-0.09 82.54
-0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 ноября, для всех знаков зодиака
7:07
Эксперты рассказали, как защитить смартфон от поломки в мороз
6:52
Стоимость биткоина обновила исторический максимум
6:37
Названа худшая профессия для женщин
6:29
Пассажирский автобус перевернулся на трассе под Хабаровском
6:22
Правнук Сталина стал бездомным из-за конфликта с отцом: «Выгнал сына на улицу»

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 ноября, для всех знаков зодиака
Египетский гороскоп по дате рождения — какой из богов вам благоволит
Захарова оценила будущее «очередной химеры» от США для Запада
Убийца в горшке: почему дома нельзя держать денежное дерево

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Песков рассказал о перспективах встречи Путина и Зеленского в этом году
В России заявили о снижении цен на продукты из «борщевого набора»
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака