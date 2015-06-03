День кошек в России: любимцы знаменитостей

, 19:37 Фото 88

С недавних пор 1 марта у россиян принято проявлять особую любовь к пушистым питомцам.

Фото: Globallookpress.com

1 марта в России - не только первый день весны, но и день кошек. Такой неофициальный праздник отмечают по всему миру, воздавая в этот день пушистым питомцам за все их заслуги и демонстрируя им свою любовь. Однако в разных странах чествуют кошек в разные дни. В нашей стране впервые праздник был организован 15 лет назад, его провели тогда Московский музей кошек и журнал «Пес и кот».

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1 марта — День кошек в России

По статистике на конец 2018 года в российских семьях жили около 34 миллионов домашних кошек, что почти вдвое больше чем собак. По количеству кошек Россия занимает третье место в мире. И правда, немногие могут устоять перед очарованием этих грациозных, пушистых животных, создающих уют в доме. Не составляют исключение и знаменитости. Для одних это друг, для других любимая игрушка, для третьих предмет для гордости. Пятый канал проследил, кого холят и лелеют звезды.  

Так, чуть ли не чаще всех мелькает в соцсетях шикарный белоснежный пушистый кот Анастасии Волочковой по кличке Лакки. Как раз сегодня балерина в очередной раз продемонстрировала королевские условия, в которых живет ее любимец.

 
 
 
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Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

 
 
 
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Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Сергей Лазарев обрел полосатого, а точнее пятнистого, друга совсем недавно. В январе он обратился к поклонникам с просьбой помочь выбрать имя для очаровательного котенка, похоже, домашней бенгальской породы.

 
 
 
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Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey)

В конце концов питомец Лазарева получил имя Тигра.

 
 
 
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Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey)

Кстати, с тех пор котик успел здорово вырасти…

 

В доме Павла Прилучного и Агаты Муцениеце живет Мистер Салливан. Несколько лет назад актеры его еще котенком подарили его на день рождения сыну Тимофею. Порода называется скоттиш-фолд.

 
 
 
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Публикация от Agata M (@agataagata)

Леонид Агутин и Анжедика Варум любят демонстрировать поклонникам своих сингапурок – таких же изысканных и стильных, как и их хозяева.

 
 
 
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Публикация от Анжелика Варум (@avarum)

 
 
 
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Публикация от Анжелика Варум (@avarum)

 
 
 
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Публикация от Анжелика Варум (@avarum)

 
 
 
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Публикация от Анжелика Варум (@avarum)

Вкитория Боня любит серую полосатую кошку по имени Муряшка.

 
 
 
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Публикация от Victoria Bonya (@victoriabonya)

Однако встречалась Боня и с кошками покрупнее. 

 
 
 
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Публикация от Victoria Bonya (@victoriabonya)

Ранее Пятый канал рассказывал о невезучей кошке из Великобритании по кличке Митси. Одна из самых толстых в мире кошек  никак не может обрести дом. Из-за дурного характера ее все время возвращают в приют.

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