День кошек в России: любимцы знаменитостей

1 марта в России - не только первый день весны, но и день кошек. Такой неофициальный праздник отмечают по всему миру, воздавая в этот день пушистым питомцам за все их заслуги и демонстрируя им свою любовь. Однако в разных странах чествуют кошек в разные дни. В нашей стране впервые праздник был организован 15 лет назад, его провели тогда Московский музей кошек и журнал «Пес и кот».

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По статистике на конец 2018 года в российских семьях жили около 34 миллионов домашних кошек, что почти вдвое больше чем собак. По количеству кошек Россия занимает третье место в мире. И правда, немногие могут устоять перед очарованием этих грациозных, пушистых животных, создающих уют в доме. Не составляют исключение и знаменитости. Для одних это друг, для других любимая игрушка, для третьих предмет для гордости. Пятый канал проследил, кого холят и лелеют звезды.

Так, чуть ли не чаще всех мелькает в соцсетях шикарный белоснежный пушистый кот Анастасии Волочковой по кличке Лакки. Как раз сегодня балерина в очередной раз продемонстрировала королевские условия, в которых живет ее любимец.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 28 Фев 2019 в 11:16 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 23 Фев 2019 в 12:33 PST

Сергей Лазарев обрел полосатого, а точнее пятнистого, друга совсем недавно. В январе он обратился к поклонникам с просьбой помочь выбрать имя для очаровательного котенка, похоже, домашней бенгальской породы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey) 19 Янв 2019 в 2:10 PST

В конце концов питомец Лазарева получил имя Тигра.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey) 20 Фев 2019 в 2:22 PST

Кстати, с тех пор котик успел здорово вырасти…

В доме Павла Прилучного и Агаты Муцениеце живет Мистер Салливан. Несколько лет назад актеры его еще котенком подарили его на день рождения сыну Тимофею. Порода называется скоттиш-фолд.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Agata M (@agataagata) 28 Фев 2017 в 4:52 PST

Леонид Агутин и Анжедика Варум любят демонстрировать поклонникам своих сингапурок – таких же изысканных и стильных, как и их хозяева.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анжелика Варум (@avarum) 12 Ноя 2016 в 5:22 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анжелика Варум (@avarum) 2 Июн 2015 в 10:57 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анжелика Варум (@avarum) 15 Сен 2018 в 4:15 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анжелика Варум (@avarum) 5 Май 2017 в 7:01 PDT

Вкитория Боня любит серую полосатую кошку по имени Муряшка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Victoria Bonya (@victoriabonya) 15 Янв 2019 в 1:01 PST

Однако встречалась Боня и с кошками покрупнее.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Victoria Bonya (@victoriabonya) 23 Мар 2018 в 8:51 PDT

Ранее Пятый канал рассказывал о невезучей кошке из Великобритании по кличке Митси. Одна из самых толстых в мире кошек никак не может обрести дом. Из-за дурного характера ее все время возвращают в приют.