Самая толстая кошка Британии крайне несчастна: От нее отказались в четвертый раз

В Великобритании одна из самых упитанных кошек по кличке Митси, чей вес достигает почти восьми килограмм, вновь ищет себе новый дом. Бедняге до сих пор не везло — четыре раза от нее отказались потенциальные хозяева, пишет The Daily Mail.

Сложно представить, скребут ли на душе Митси кошки, но навряд ли такая частая смена места обитания идет на пользу ее психическому состоянию.

«Дама» она уже не молодая — восемь лет, и конечно же у нее сформировался своенравный кошачий характер. Так, по словам ветеринара приюта Лизы Дарси, «Митси отличается довольно сварливым нравом, но когда она похудеет и станет больше двигаться, она непременно изменится в лучшую сторону».

— Ей точно нужен дом, где нет детей, и она абсолютно не выносит нахождения поблизости других животных, — отметила работница приюта.

Впервые Митси попала в приют в мае 2017 года — ее обнаружили уже раскормленной в одном из студенческих кампусов в городе Плимут графства Девоншир на юго-западе страны. Пушистую красавицу с задумчивыми глазами посадили на строгую диету, и она заметно похудела. Но затем, пойдя «по рукам» разных хозяев, она вновь значительно набрала в весе.

В надежде найти окончательный и благополучный дом для Митси издание публикует номер телефона приюта, где в настоящий момент эта кошка опять худеет под присмотром специалистов.

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