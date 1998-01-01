Видео: Оскандалившегося Емельяненко-младшего с трудом угомонила полиция

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Бойца не на шутку раззадорила перепалка с автоинспектором.

Фото, видео: РИА Новости / Владимир Астапкович, социальные сети

Емельяненко-младшего, обматерившего инспектора ГИБДД, доставили в полицию. Теперь мужчине предстоит объяснить свое поведение стражам порядка.

Вечером 1 марта сотрудникам правоохранительных органов Кисловодска пришлось задержать бойца Александра Емельяненко. При этом мужчина отчаянно сопротивлялся — полицейские были вынуждены едва ли не волочить разошедшегося спортсмена в служебную машину. В отделении полиции Александр продолжил вести себя вызывающе, спорить с присутствующими и доказывать свою правоту. Однако позже все-таки поумерил пыл и согласился отвечать на вопросы полиции.

По информации Пятого канала, в курортный город Емельяненко прибыл, чтобы провести тренировку в местном филиале ФГБУ «Юг-Спорт».

Ранее Пятый канал публиковал видео, на котором запечатлен скандал Александра Емельяненко с кисловодским инспектором ДПС — мужчина поливал полицейского отборным матом.

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