В Пекине открылся первый ресторан сети «Хайдилао» с официантами-роботами

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Проект обошелся владельцам в 150 миллионов юаней (около 1,5 миллиарда рублей), но затраты себя уже оправдали.

Фото, видео: YouTube / South China Morning Post

В Пекине открылся первый «умный» ресторан сети «Хайдилао», который специализируется на приготовлении пищи в китайских самоварах хого прямо на столиках перед посетителями. Заведения сети есть в 72 городах мира, в том числе в США, Японии и Южной Корее, однако этот единственный, в котором гостей обслуживают исключительно роботы.

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Как пишет «Российская газета», машины не только принимают заказ и проворно приносят необходимый набор продуктов, но и могут между делом пошутить. Например, если встать у робота на пути, он скажет: «Отойдите, а то я рассержусь».

Кроме того, посетителей привлекает огромный панорамный экран, на котором один за другим сменяются то земные, то космические пейзажи.

Проект обошелся владельцам в 150 миллионов юаней (это почти 1,5 миллиарда рублей), однако они говорят, что затраты себя оправдали.

Instagram @yixinsunn

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