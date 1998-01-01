Появилось видео задержания Александра Емельяненко после ДТП в Кисловодске

Стали известны первые подробности скандала с участием Александра Емельяненко в Кисловодске. Боец, крывший матом полицейского, пробудет в участке до утра субботы, 2 марта.

Как рассказывают участники инцидента, нарушавшего ПДД спортсмена подвело незнание города. Мужчина выбрал неудачную трассу, на которой у сотрудников правоохранительных органов появилось преимущество, позволившее в итоге поймать нарушителя.

Емельяненко-младшему претензии сотрудников дорожной полиции показались необоснованными — и он вступил в словесную перепалку, не стесняясь в выражениях. Доказывая свою правоту боец разошелся настолько, что усмирять его пришлось вместе с подоспевшим нарядом ППС.

Дебошира усадили в служебную машину и доставили в отделение, где спесь хоть и не сразу, но все-таки сошла с именитого спортсмена. Теперь Александру придется провести ночь под надзором стражей порядка.

Ранее Пятый канал публиковал кадры, на которых запечатлен момент задержания Александра Емельяненко.