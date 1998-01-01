Появилось видео задержания Александра Емельяненко после ДТП в Кисловодске

, 22:23 Видео 375

Участники и очевидцы происшествия поделились информацией о причинах, приведших к задержанию спортсмена.

Фото, видео: РИА Новости / Владимир Астапкович, Instagram @tipich_kislovodsk

Стали известны первые подробности скандала с участием Александра Емельяненко в Кисловодске. Боец, крывший матом полицейского, пробудет в участке до утра субботы, 2 марта.

Как рассказывают участники инцидента, нарушавшего ПДД спортсмена подвело незнание города. Мужчина выбрал неудачную трассу, на которой у сотрудников правоохранительных органов появилось преимущество, позволившее в итоге поймать нарушителя.

Емельяненко-младшему претензии сотрудников дорожной полиции показались необоснованными — и он вступил в словесную перепалку, не стесняясь в выражениях. Доказывая свою правоту боец разошелся настолько, что усмирять его пришлось вместе с подоспевшим нарядом ППС.

Дебошира усадили в служебную машину и доставили в отделение, где спесь хоть и не сразу, но все-таки сошла с именитого спортсмена. Теперь Александру придется провести ночь под надзором стражей порядка.

Ранее Пятый канал публиковал кадры, на которых запечатлен момент задержания Александра Емельяненко.

Читайте также

Пятый канал в Яндекс.НовостиДобавляйте Пятый канал в список ваших источников в Яндекс Новостях

Последние новости

23:25
Божена Рынска госпитализирована после смерти мужа Игоря Малашенко
23:13
Видео с места чудовищного пожара в Дагестане, который охватил сразу несколько домов
22:49
Видео: Королева Елизавета II вышла на публику с огромным синяком
22:38
Фото: Несколько частных домов полыхают в дагестанском селе Тисси-Ахитли
22:23
Появилось видео задержания Александра Емельяненко после ДТП в Кисловодске
22:12
Видео: Порошенко «задолбали» коррупционеры
21:53
Известный американский конспиролог озвучил новую дату конца света
21:36
Видео: Массовая драка произошла в мэрии Херсона
21:07
Уральский следопыт не верит в версию СК о гибели группы Дятлова
20:45
Видео: Пакистан отправил на родину индийского военного летчика
20:35
Видео: Оскандалившегося Емельяненко-младшего с трудом угомонила полиция
20:31
Вот блин! В Росконтроле рассказали о худшей и лучшей блинной начинке
20:15
Скончался поставщик «ножек Буша» Михаил Любович
20:11
Видео: боец Александр Емельяненко обматерил инспектора ДПС
20:05
Туктамышева показала, как исполняет триксели на тренировке
20:01
«Качественный сдвиг!» Алексей Пушков доволен борьбой с коррупцией в России
19:52
Политик и «экстрасенс»: Климкин предрек страшное будущее России
19:44
Как защитить смартфон от прослушки — советы специалистов
19:44
Студент Бауманки выпал из окна в Москве
19:37
День кошек в России: любимцы знаменитостей

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

сегодня

Видео: Оскандалившегося Емельяненко-младшего с трудом угомонила полиция

сегодня

Видео: боец Александр Емельяненко обматерил инспектора ДПС

3 марта — Международный день писателя
21 марта — годовщина присоединения Крыма к России
27 марта — международный день театра
Как правильно поститься — продукты и меню на дни Великого поста

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

«Стражи Отчизны»: Сериал о работе секретного подразделения «спящих агентов»

Долгожданная премьера на Пятом канале! 3 марта в эфир выходит остросюжетный многосерийный фильм «Стражи Отчизны».

5-tv.ru

Цифры дня

Воскресное утро россиянок начинается на Пятом!

В воскресенье, 17 февраля, телезрительницы России с интересом смотрели утренний эфир Пятого канала — программы «Светская хроника» и «Моя правда», что принесло Пятому долю 8,8% и второе место среди всех федеральных телеканалов в категории «Женщины 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Премьера не за горами: на Пятом канале выходит сериал «Стражи Отчизны»

Пятый канал готовит премьеру — захватывающий многосерийный фильм о работе секретного подразделения «спящих агентов».

5-tv.ru

Реклама