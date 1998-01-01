Названы зарплаты чиновников за 2018 год

Росстат опубликовал доклад о зарплатах гражданских служащих центральных аппаратов федеральных министерств и ведомств за 2018 год, пишет «Экономика сегодня».

Согласно данным, средний ежемесячный доход чиновников в прошлом году году составил 126,6 тысячи рублей, что на 5,4% выше показателей 2017 года. Больше всего зарабатывали в аппарате правительства РФ и администрации президента — 240,3 и 236,7 тысячи рублей соответственно. Зарплаты сотрудников Федерального казначейства составили 159 тысяч рублей, МИД — 151,1 тысячи рублей, ФНС — 144,8 тысячи рублей.

Представители законодательной власти — Государственной думы и Совета Федерации — в среднем получали по 158,9 тысячи и 186,4 тысячи рублей соответственно.

Среднемесячная заплата сотрудников 49 федеральных министерств, агентств и служб оказалась меньше среднего заработка в Москве.

В доклад Росстата не вошли данные о доходах служащих надзорных органов и силовиков. Всего же на конец 2018 года в России насчитывалось более 38 тысяч чиновников.

Ранее Пятый канал рассказывал об алтайской чиновнице, которая назвала завышенной заплату молодых учителей в девять тысяч рублей.