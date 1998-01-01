Константинополь отказался обсуждать украинский раскол на всеправославном уровне

Константинопольский патриарх Варфоломей отказался обсуждать вопрос украинской церкви на всеправославном уровне, пишет «Экономика сегодня».

В письме предстоятелю Антиохийской православной церкви Иоанну он завил, что рассмотрение вопроса о новой церкви на Украине бесполезно, поскольку целый ряд православных церквей не присутствовал на Вселенском соборе, на котором Объединенной раскольнической церкви Украины предоставили автокефалию. Иоанн ранее призывал Константинополь к диалогу по украинскому расколу при участии всех глав поместных православных церквей.

3 февраля в Киеве прошла церемония интронизации нового главы раскольнической украинской церкви, митрополита Епифания. Собор Святой Софии и площадь перед ним были пусты. Образование Объединенной раскольнической церкви Украины произошло 15 декабря 2018 года в Константинополе.

Ранее Пятый канал рассказывал о церковных беспорядках на Украине после автокефалии.