Президент Алжира экстренно госпитализирован в Женеве

Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика экстренно госпитализирован в госпиталь при Женевском университете на отделение реанимации. Как сообщает телеканал «Аль-Маядин», глава государства был доставлен в Швейцарию на самолете в почти бессознательном состоянии.

Бутефлика положили на отделение интенсивной терапии. Источник в медицинских кругах госпиталя сообщает, что 82-летний президент арабского государства находится в коматозном состоянии под усиленной охраной. Его состояние критическое и врачи не могут дать разрешения главе государства продолжать деятельность на посту.

В тоже время, накануне, по всему Алжиру прошли акции протеста с участием десятка тысяч человек, которые не согласны с выдвижением Абдельазиза Бутефлика на пятый срок. Президентские выборы в стране назначены на 18 апреля текущего года.

К слову еще в 2013 году президент Алжира пережил микроинсульт. После курса лечения он редко появляется на публике и передвигается на инвалидной коляске.