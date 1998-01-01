Украина решила вернуть прах Нестора Махно для привлечения туристов

Глава украинского города Гуляйполе Александр Ищенко заявил о решении вернуть на родину прах революционера-анархиста Нестора Махно, сообщает РИА Новости.

— С нашей стороны готовы все документы, есть заявление внучатого племянника Нестора Махно по возвращению на родину праха его предка , — рассказал Александр Ищенко.

Для возвращения праха Махно, который хранится в урне на парижском кладбище Пер-Лашез, необходимо получить согласие французских властей. Пока же администрация Гуляйполя находится в ожидании ответа, но планы по привлечению туристов в городок в Запорожской области уже есть.

— Наш бренд — это Нестор Махно, историческая личность мирового уровня. Поэтому власти уже разработали проекты по маршруту Нестора Махно, который будет интересен туристам , — заявил глава Гуляйполя.

Нестор Махно (батько Махно) — революционер-анархист, руководитель крестьянского повстанческого движения во время гражданской войны 1917–1922 годов, командир Революционной повстанческой армии Украины.

Ранее Пятый канал сообщал, что звезда фильма «Девять жизней Нестора Махно» скончался в Киеве.