Путин прибыл в Красноярск к церемонии открытия Универсиады-2019

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Глава государства намерен посетить соревнования и встретиться со спортсменами в воскресенье, 3 марта.

Фото, видео: ТАСС / Никольский Алексей, instagram.com

Президент России Владимир Путин проведет выходные Красноярске, где 2 марта стартует XXIX Всемирная зимняя Универсиада. Об этом рассказал спикер Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что глава государства посетит церемонию открытия студенческих соревнований и встретится с членами исполнительного комитета Международной федерации университетского спорта (FISU)

Как сообщает ТАСС, в воскресенье, 3 марта, Путин отправится в деревню Универсиады и пообщается там со спортсменами, после чего посетит одно из соревнований.

Универсиада-2019 пройдет с 2 по 12 марта, а предварительные соревнования начались уже в минувшую пятницу. Первый комплект медалей разыграют на следующий день после церемонии открытия.

Ранее Пятый канал рассказывал, как в Красноярске прошел финальный этап эстафеты огня.

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