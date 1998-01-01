Путин прибыл в Красноярск к церемонии открытия Универсиады-2019

Президент России Владимир Путин проведет выходные Красноярске, где 2 марта стартует XXIX Всемирная зимняя Универсиада. Об этом рассказал спикер Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что глава государства посетит церемонию открытия студенческих соревнований и встретится с членами исполнительного комитета Международной федерации университетского спорта (FISU)

Как сообщает ТАСС, в воскресенье, 3 марта, Путин отправится в деревню Универсиады и пообщается там со спортсменами, после чего посетит одно из соревнований.

Универсиада-2019 пройдет с 2 по 12 марта, а предварительные соревнования начались уже в минувшую пятницу. Первый комплект медалей разыграют на следующий день после церемонии открытия.

Ранее Пятый канал рассказывал, как в Красноярске прошел финальный этап эстафеты огня.