Торжественная церемония открытия Универсиады — 2019 в эти минуты проходит в Платинум Арене в Красноярске.

На церемонии старта XXIX Всемирной зимней Универсиады присутсвует президент России Владимир Путин.

Соревнования пройдут с 2 по 12 марта. Первый комплект медалей будет разыгран 3 марта. Всего в них примут участие три тысячи спортсменов из 59 стран мира. Впервые в истории на зимние Студенческие игры прибыли атлеты из Непала, Объединенных Арабских эмиратов и Филиппин. Особенным будет и выступление 24-летней спортсменки из ОАЭ — Хахра Лари по религиозной и культурной традиции будет кататься в хиджабе.

Известно, что знаменосцем сборной России на играх во время торжественного прохода участников будет сноубордист Дмитрий Логинов.

В Красноярск съехались на красочное представление звезды российского спорта, среди которых тренер Татьяна Тарасова, фигурист Алексей Ягудин, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев и многие, многие другие.

Ранее Пятый канал рассказывал, как в Красноярске прошел финальный этап эстафеты огня.