«Вы мой любовник?»: Анфиса Чехова отдыхает на Мальдивах с бородатым красавцем

Российская телезвезда Анфиса Чехова поделилась моментами из отпуска на Мальдивах, который проводит в компании бородатого мужчины по имени Эдуард, пишут Дни.ру.

Теледива опубликовала в Instagram Stories фрагменты перелета и прибытия на тропический остров. На видео Чехова кокетничает со спутником, который все время находится рядом.

Во время ужина Анфиса задает Эдуарду вопрос от подписчиков.

— Эдуард вы мне кто? Вы мой любовник? Бойфренд? — вопрошает звезда.

Спутник отвечает, что за 15 лет знакомства с Чеховой не может определенно ответить на этот вопрос

— Да все сразу! За эти 15 лет все так смешалось между мной и тобой! Мы уже единый фарш! Так и живем, — заявляет Эдуард.

Как выяснилось, компаньоном Чеховой оказался известный врач в области эстетической медицины Эдуард Демченко, который является экспертом в нескольких телепроектах.

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