Чисто украинское заражение: Эпидемия кори накрыла Польшу

Польские власти в панике, но пока старательно это скрывают. С Украины к ним пришла эпидемия кори. Только за два первых месяца 2019 года заболело больше, чем за весь 2018-й. Вирус несут в себе миллионы гастарбайтеров, которые продолжают наводнять Польшу в поисках хоть какой-то работы. Эти трудовые беженцы не привиты просто потому, что в их стране отсутствует вакцина для взрослых. Каждые сутки на Украине заболевают 400 человек, и там ситуация давно вышла из-под контроля. Теперь подобное начинается и в Европе. Андрей Захаров отправился в Варшаву, чтобы выяснить подробности.

В украинском доме в Варшаве, пустом средь бела дня, никто гостей так и не встретил. Поговорить о наболевшем удалось только с Машей и Димой из Киева в одном занятом сотрудниками кабинете.

— У меня был разговор с поляком, он ребенка не вакцинирует, не проходит эту процедуру, потому что это опасно, — поведал молодой человек.

— Он просто навязывает тебе мнение, о том, что детей не надо вакцинировать, — заметила девушка.

Досужие разговоры на тему «корь» сейчас по всей Польше. Официально про эпидемию ни слова, но люди почему-то в масках.

— В Польше у нас распространяется не только корь, но и другие болезни: от краснухи вот много детей умирает, — рассказал житель Варшавы Николас.

В центре переселенцев Татьяна из Харькова, прожившая четыре года в Польше, говорит прямо: от вновь прибывших соотечественников старается держаться подальше.

— Есть подруги-украинки, но я стараюсь больше с поляками и общаться и связи поддерживать, — поделилась женщина.

Статистика тоже не внушает спокойствия. В Польше за два первых месяца 2019 года зарегистрировали около 400 заболевших корью — это больше, чем за весь прошлый год. В одно педиатрическое отделение в Варшаве привозят больных детей со всей страны.

Доктор Кася Вереска работает здесь чуть больше месяца, но она уже осознала весь масштаб проблем и в будущее теперь смотрит только с пессимизмом.

— У нас в больнице в Польше почти везде обслуживающий персонал — украинцы. Поляки не идут работать за такую зарплату. На Украине проблемы с вакцинацией — и вот чем больше таких иностранцев будет приезжать, тем хуже будет ситуация, — объяснила Кася Вереска, врач госпиталя при медицинском университете Варшавы.

По данным ЮНИСЕФ, Украина — во главе антирейтинга по распространению кори в мире: пять тысяч заболевших в 2017-м, в семь раз больше в 2018-м, почти столько же за два месяца 2019-го. На сегодня это около 80 тысяч и порядка двух десятков погибших от осложнений.

— Пневмония, отиты, менингиты, гепатиты, панкреатиты. Особенно опасны заболевания: развитие коревого энцефалита и склерозирующего подострого панэнцефалита, — отметила врач-иммунолог Людмила Далидович.

Корь, по данным Всемирной организации здравоохранения, одна из самых опасных зараз в мире. Спецлечения против нее нет. Вирус распространяется при малейшем контакте и остается в воздухе два часа. Самолет из Киева с одним заболевшим приземлится в Варшаву уже полностью зараженным. Уж если кто и виноват в общеевропейской эпидемии, то уж точно не политика и не запреты российских вакцин на Украине, — упорно твердит пресс-секретарь главного санинспектора Польши. У восточных соседей, признается Ян Бондар, не все гладко с профилактикой, но вот сами украинцы — их здесь уже больше двух миллионов — совсем другое дело.

— Что касается украинцев, то мы еще не встречали среди них тех, что отказывались бы от вакцинации себя самих или своих детей, — поделился Ян Бондар, пресс-секретарь главного санинспектора Польши.

Зато среди поляков, — добавляет Йоанна Нарожняк из санэпидстанции Варшавы и Мазовецкого края, где и фиксируют больше всего вспышек кори, — уже 40 тысяч отказавшихся от вакцинации.

— Мы поддерживаем повышение штрафов за отказ от вакцинации, в Польше это 250 евро или, как в Италии, где привитые дети имеют приоритет на место в детском саду и другие преимущества, — пояснила официальный представитель санэпидстанции Варшавы и Мазовецкого края Йоанна Нарожняк.

Удивительно, но и здесь, по устоявшейся в последнее время традиции, виноваты русские.

— Пока боты, распространяющие вредоносные программы и нежелательный контент, рассылали сообщения о вреде вакцинации, российские троли подогревали эти разногласия — с аккаунтов, выдаваемых за реальных пользователей. В результате создаются ложные доводы, вносящие разлад в общественное мнение о вакцинации, — это цитата из результатов исследования, опубликованного в журнале Американской ассоциации здравоохранения.

Экспертам хватило одной статьи, чтобы проанализировать активность так называемых российских «троллей» по сообщениям в соцсетях аж с 2014 года. Позже один из авторов скандального научного труда Дэвид Бронятовски подтвердил: нет доказательств попыток России так ослабить Запад — но это вряд ли кому-то интересно.

Сначала русские «тролли» и боты — якобы те самые, с выборов Трампа, российские спецслужбы и сам Кремль — все, по мнению ведущих СМИ Польши, сеют ложную информацию о вакцинах.

— Владелец данного СМИ как-то способствует этому, чтобы создавались вот эти программы, которые не то что спрашивают: так или не так - здесь уже прямые обвинения, — прокомментировал ситуацию публицист Мачей Вишневский.

Но даже если на минуту поверить польским журналистам, то, получается, либо Запад должен быть таким слабым, чтобы его можно было дестабилизировать через соцсети, либо движение антивакцинщиков таким сильным, чтобы использовать его как инструмент. Впрочем, слабые места отдельно взятой системы профилактики съемочная группа решила проверить на себе.

По первому же запросу «санитарная книжка в Польше сделать быстро» поисковик выдает десятки объявлений о покупке оригинального документа: от частной клиники с моментальной высылкой после изготовления и даже со специальными ценами для оптовых покупателей.

Созвонившись по первому попавшемуся в объявлении телефону, у диспетчера с говорящем именем Виктория на выдуманные фамилию и номер паспорта заказали санитарную книжку со всеми осмотрами и анализами якобы для работы в ресторане — вечером нужно забрать.

В итоге за сто злотых — это около двух тысяч рублей — можно получить документ с несколькими печатями, в том числе личной врача, это дает право работать в сфере общественного питания. А вот вкладыш с анализами действителен до 2020 года.

Вернувшись в гостиницу, по серийному номеру врача группа обнаружила, что доктор работает в клинике в городке Прушкув под Варшавой, где совсем недавно зафиксировали очередную вспышку кори.

Ранее Пятый канал сообщал, что Роспотребнадзор дал поручение главам субъектов РФ провести дополнительную вакцинацию от кори в срок с 1 апреля по 1 октября 2019 года.