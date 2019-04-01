Роспотребнадзор проведет дополнительную вакцинацию от кори в регионах

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Иммунизация начнется с 1 апреля и затронет также работающих иностранных граждан.

Фото: Globallookpress.com

Роспотребнадзор дал поручение главам субъектов РФ провести дополнительную вакцинацию от кори в срок с 1 апреля по 1 октября 2019 года, сообщает ТАСС со ссылкой на проект постановления главы ведомства Анны Поповой.

— В срок с 01.04.2019 по 01.10.2019 (обеспечить — прим.ред.) проведение в субъектах Российской Федерации мероприятий по подчищающей иммунизации против кори населения, а также иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность, не привитых против кори, — говорится в документе.

Ранее Пятый канал сообщал, что российские медики разработали универсальную вакцину от кори, паротита и краснухи. Прививка успешно прошла клинические испытания.

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