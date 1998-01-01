Бесхозная сумка стала причиной задержки вылета самолета из Кемерово в Москву. Об этом сообщает Интерфакс. По данным агентства, в экстренные службы поступило сообщение о том, что на борту авиалайнера обнаружен бесхозный предмет, на место выехали специалисты, которые обследовали воздушное судно, но не обнаружили опасных или подозрительных вещей.

Сейчас международный аэропорт Кемерово имени Алексея Леонова работает в штатном режиме, а пассажиры, экстренно эвакуированные из самолета вновь готовятся вылететь в российскую столицу.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что утром в воскресенье, 3 марта, пассажир самолета авиакомпании «Сибирь», который должен был вылететь из Кемерово в Москву, поднявшись на борт прокричал, что воздушное судно заминировано. Более 120 пассажиров были эвакуированы.